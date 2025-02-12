Овечкин объяснил лидерство «Вашингтона» в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил, что позволяет команде удерживать лидерство в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит RG.

«Все понимают, почему мы на первом месте. У нас есть глубина состава, что позволяет нам ротировать и менять игроков. Также помогает то, что нет серьезных травм», — отметил он.

После 55 матчей регулярного чемпионата в активе команды 80 очков.

9 февраля «Вашингтон» в серии послематчевых буллитов проиграл «Юте». Основное время завершилось со счетом 4:4, и Овечкин не отметился голами, однако сделал ассистентский хет-трик. Всего на счету хоккеиста 17 голевых передач в сезоне.

7 февраля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3, российский нападающий забросил шайбу. Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

В феврале в НХЛ состоится перерыв из-за Турнира четырех наций, который пройдет в Монреале и Бостоне с 12 по 20 февраля. В нем примут участие национальные команды Канады, США, Финляндии и Швеции.

Ранее Владислав Третьяк объяснил феномен игры Овечкина.