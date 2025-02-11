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На Украине заочно приговорена к 12 годам тюрьмы чемпионка мира, выступающая за Россию

На Украине заочно приговорили к 12 годам тюрьмы атлетку, выступающую за Россию
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Бывшая украинская спортсменка приговорена на Украине к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом пишет Telegram-канал офиса Генерального прокурора страны.

Имя спортсменки не указано. В публикации отмечено, что в суде было доказано, что атлетка возглавила волонтерское движение в Крыму и проводила многочисленные сборы средств для военнослужащих Российской Федерации. Она начала заниматься этим в 2023 году, когда уже шла специальная военная операция России на Украине. Отчеты о сборах она распространяла в своих социальных сетях.

В публикации указано, что спортсменка — многократная чемпионка мира и Европы по сумо, которая сменила спортивное гражданство и с 2016 года начала выступать под флагом России.

СВО началась 24 февраля 2022 года. В скором времени после этого Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к международным федерациям с рекомендации не допускать российских спортсменов на международные старты. При этом в декабре 2023 года МОК принял решение допустить атлетов из России на летние Олимпийские игры — 2024 при ряде условий, включая нейтральный статус.

Ранее Александра Большунова допустили к международной гонке под флагом России.

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