Экс-футболист «Зенита» об иностранном новичке клуба: это не усиление

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов назвал переход в команду защитника Огнена Мимовича страховкой, а не усилением, передает «Матч ТВ».
«Переход Мимовича — это не усиление, а некоторая страховка. Сергей Волков и Вячеслав Караваев получили серьезные травмы. «Зенит» дублирует позицию, чтобы она была с гарантией», — сказал Радимов.
В своей карьере 21-летний Мимович выступал за сербские «ОФК», «Чукарички» и «Црвену Звезду».
В августе 2024 года футболист дебютировал в еврокубках — он вышел на поле в матче квалификационного раунда Лиги чемпионов против норвежского клуба «Буде-Глимт» и отметился забитым мячом. Всего на его счету 34 матча, один гол и три результативные передачи.
31 января 2025 года перешел в турецкий «Фенербахче».
Ранее «Зенит» разгромил московский «Спартак» в финале Зимнего кубка РПЛ.