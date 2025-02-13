Стало известно, когда состоится Кубок мира по хоккею

Кубок мира по хоккею состоится в 2028 году

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на своем официальном сайте анонсировала проведение Кубка мира по хоккею в 2028 году.

«Кубок мира будет проходить на площадках НХЛ по правилам НХЛ и обслуживаться судьями НХЛ. Будет ли разрешено игрокам из России участвовать в турнире, еще предстоит определить», — говорится в сообщении.

Ожидается, что турнир пройдет в Европе и Северной Америке, и в турнире сыграют не менее восьми команд.

Турнир пройдет отдельно от Международной федерации хоккея (IIHF).

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Решение о продлении отстранения сборной России IIHF приняла 4 февраля. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее в НХЛ выступили за возвращение россиян на международные турниры.