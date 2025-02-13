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В НХЛ выступили за возвращение россиян на международные турниры

Исполнительный директор Ассоциации игроков НХЛ Уолш выступил за возвращение РФ
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Телеграм-канал «Хоккей России»

Исполнительный директор Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА) Марти Уолш заявил, что надеется на возвращение России на международную арену, передает сайт НХЛ.

«Нам нужно разобраться с мировой политикой. Я надеюсь, что по мере приближения Олимпийских игр и чемпионата мира мы снова увидим российских спортсменов на соревнованиях», — сказал Уолш.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Решение о продлении отстранения сборной России IIHF приняла 4 февраля. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее Владислав Третьяк раскрыл способ России попасть на чемпионат мира по хоккею.

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