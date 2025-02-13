В НХЛ выступили за возвращение россиян на международные турниры

Исполнительный директор Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА) Марти Уолш заявил, что надеется на возвращение России на международную арену, передает сайт НХЛ.

«Нам нужно разобраться с мировой политикой. Я надеюсь, что по мере приближения Олимпийских игр и чемпионата мира мы снова увидим российских спортсменов на соревнованиях», — сказал Уолш.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Решение о продлении отстранения сборной России IIHF приняла 4 февраля. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее Владислав Третьяк раскрыл способ России попасть на чемпионат мира по хоккею.