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Экс-вратарь анонсировал турнир, в котором Россия сыграет с топовыми сборными

Кавазашвили: Грузия может сделать турнир с участием России, Бразилии и Аргентины
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал о том, что в Грузии может состояться товарищеский турнир с участием национальных команд России, Бразилии и Аргентины. Его слова приводит «РБ Спорт».

«В Грузии может пройти товарищеский турнир с участием сборных России, Бразилии и Аргентины. Есть меценаты, которые хотят пригласить в Тбилиси бразильскую и аргентинскую национальные команды. Это было бы грандиозное событие», — заявил Кавазашвили.

В своей истории национальные команды России и Грузии встречались трижды: в 1998 году встреча завершилась со счетом 1:1, в апреле 2003 года грузины взяли верх — 1:0, а в октябре того же года успех праздновали россияне — 3:1.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям МОК, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что бывший защитник «Локомотива» будет выступать в чемпионате Португалии.

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