Бывший защитник «Локомотива» будет выступать в чемпионате Португалии

Бывший защитник «Локомотива» Виталий Лысцов присоединился к португальской «Боавиште» в качестве свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Известно, что 29-летний игрок заключил соглашение с португальским коллективом до конца текущего сезона.

В своей карьере Лысцов выступал за российские «Крылья Советов», «Химки», «Ахмат» и «Локомотив». Также футболист играл в ряде португальских клубов, последним из которых стала «Лейрия», которую Лысцов покинул летом 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €250 тыс.

В текущем розыгрыше чемпионата Португалии «Боавишта» занимает последнее, 18-е место. У коллектива 12 очков после 21 матча.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям МОК, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее капитан «Краснодара» рассказал об интересе к нему со стороны «ПСЖ».