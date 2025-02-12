Поступок Семака по отношению к Станковичу назвали высочайшей дипломатией

Тренер Балахнин: Семаку за жест по отношению к Станковичу — браво!

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак проявил незаурядные дипломатические качества, отправившись на трибуну вместе с наставником «Спартака» Деяном Станковичем, удаленным в матче между этими командами в финале предсезонного Зимнего кубка. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин.

«Это противостояние всегда будет принципиальным. Но шаг Семака... он поступил очень хорошо, мудро, сгладил углы. Он выразил солидарность к сопернику и проявил высочайшую футбольную дипломатию. Хороший шаг, Семаку можно только сказать — браво!», — сказал Балахнин.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» завершился с результатом 3:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга. Счет в поединке открыл Луис Энрике на 16-й минуте игры, для него этот гол стал дебютным за клуб. На 28-й минуте ворота соперника поразил Вендел, а окончательный результат установил Маттео Кассьерра через четыре минуты.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» идет вторым, набрав 39 очков — столько же баллов у «Краснодара», который опережает петербуржцев за счет победы в личной встрече. «Спартак» замыкает тройку с 37 очками.

Ранее «Спартак» призвали не оценивать по игре с «Зенитом».