Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»

Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на первый матч 1/16 ЛЧ с «Бенфикой»

Российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин выйдет в стартовом составе на первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов против португальской «Бенфики».

Полностью состав «Монако» выглядит следующим образом:

Вратарь: Радослав Маецкий;

Защитники: Вандерсон, Мохаммед Салису, Тило Керер, Крепин Диатта;

Полузащитники: Манес Аклиуш, Денис Закария, Али Эль-Мусрати, Александр Головин;

Нападающие: Брил Эмболо, Мика Биерит.

Встреча состоится на стадионе «Луи II» в Монако и начнется в 23:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Ранее главный тренер «Монако» Адольф Хюттер рассказал, что у полузащитника есть боли в лодыжке, которые беспокоят его уже несколько месяцев.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» занимает четвертое место, набрав 37 очков. На первом месте идет «ПСЖ», за который выступает российский голкипер Матвей Сафонов. На второй строчке идет «Марсель».

Ранее врач рассказал, как травмы Головина повлияют на его дальнейшую карьеру.