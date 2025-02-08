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Врач рассказал, как травмы Головина повлияют на его дальнейшую карьеру

Врач Карлицкий заявил, что травмы Головина не помешает ему продолжить карьеру
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Panoramic/Global Look Press

Спортивный врач Никита Карлицкий заявил, что боли в лодыжке, которые уже долгое время беспокоят российского полузащитника «Монако» Александра Головина, не помешают ему продолжить карьеру. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«Голеностопный сустав — такая область, где очень много связок. Каждый раз Головин лечит травму, и ему становится то легче, то хуже… По всей видимости, его травма не очень серьезная. Я бы достаточно оптимистично смотрел на дальнейшую карьеру Головина», — заявил он.

Ранее главный тренер «Монако» Адольф Хюттер рассказал, что у полузащитника есть боли в лодыжке, которые беспокоят его уже несколько месяцев.

7 февраля Головин вышел на замену на 63-й минуте в матче против «ПСЖ». Встреча завершилась со счетом 4:1 не в пользу «Монако».

Уже на 6-й минуте отличился хавбек «ПСЖ» Витинья. На 17-й минуте полузащитник «Монако» Деннис Закария смог сравнять счет. Во втором тайме на 54-й минуте отличился грузинский нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия. Этот гол стал дебютным для него за парижскую команду. Еще дважды забил Усман Дембеле — на 57-й и 90-й минутах.

В турнирной таблице чемпионата Франции лидирует «ПСЖ» — у коллектива 53 очка после 21 игры. «Монако» располагается на третьей строчке с 37 баллами.

Ранее сообщалось, что клуб РПЛ рассчитывает получить выплаты за переход Кварацхелии в «ПСЖ».

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