Стало известно наказание, запрошенное для насильно поцеловавшего футболистку Рубиалеса

Прокуратура запросила 2,5 года тюремного заключения для бывшего главы Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луиса Рубиалеса. Об этом сообщает As.

В 2023 году Рубиалес попал в крупный скандал. Во время награждения после финала ЧМ-2023, в котором испанки обыграли англичанок (1:0), он, радуясь триумфу национальной сборной, обнял и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо.

В отношении чиновника Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело. Под давлением общественности 11 сентября Рубиалесу пришлось оставить свой пост.

3 апреля Рубиалес был задержан в аэропорту Испании, однако правоохранительные органы отпустили его через несколько часов. Прокуратура Испании выдала ордер на арест Луиса Рубиалеса. Ордер был выдан после того, как в здании RFEF прошли обыски из-за контракта с Саудовской Аравией, который предполагал передачу права проведения Суперкубка Испании в эту страну. Речь шла о коррупции и отмывании денежных средств.

Ранее капитан сборной Испании рассказала о боли после поцелуя Рубиалеса.