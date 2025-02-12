Экс-футболист «Спартака» назвал лучшего российского нападающего десятилетия

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев назвал Артема Дзюбу лучшим российским нападающим десятилетия, передает Sport24.

«Дзюба — лидер. Тут вопросов нет. Как бы кто ни относился. Я тоже не люблю его нефутбольную деятельность. Но лучшим нападающим десятилетия, однозначно, является Дзюба, куда бы он ни приходил», — сказал Ловчев.

Дзюба перешел в тольяттинский «Акрон» в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента. Он сыграл за команду в 11 матчах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

В чемпионатах России Дзюба забил 232 гола. Больше всех в истории сумел отличиться Александр Кержаков — у него 233 мяча. Также Дзюба отстает на пять очков по системе «гол+пас» от Дмитрия Лоськова: у Дзюбы 261 (161+98) очко, у Лоськова — 266 (120+146).

Ранее Дзюба ответил на вопрос о подписании нового контракта с «Акроном».