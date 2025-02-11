Дзюба ответил на вопрос о подписании нового контракта с «Акроном»

Дзюба о подписании контракта с «Акроном»: важно, чтобы в клубе остался Тедеев

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что подписание нового контракта с клубом во многом зависит от того, останется ли в клубе главный тренер команды Заур Тедеев, передает «Матч ТВ».

«Причем, насколько мне известно, этот вопрос важен не только для меня, но и для большинства лидеров «Акрона», — сказал Дзюба.

Контракт Дзюбы с «Акроном» рассчитан до конца сезона-2024/25.

Дзюба перешел в тольяттинский клуб в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента. Он сыграл за команду в 11 матчах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

В чемпионатах России Дзюба забил 232 гола. Больше всех в истории сумел отличиться Александр Кержаков — у него 233 мяча. Также Дзюба отстает на пять очков по системе «гол+пас» от Дмитрия Лоськова: у Дзюбы 261 (161+98) очко, у Лоськова — 266 (120+146).

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