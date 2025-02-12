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Телеведущий Соловьев стал мастером спорта по стрельбе

Телеведущий Владимир Соловьев стал мастером спорта по стрельбе
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Telegram-канал ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА

Телеведущий Владимир Соловьев стал мастером спорта по стрельбе. Соответствующий документ был вручен министром спорта Михаилом Дегтяревым. Также он отметил, что Соловьев получил свое звание «заслуженно». Фотография опубликована в Telegram-канале «Пулемет Дегтярева».

«Поздравляю Владимира Соловьева с присвоением звания Мастер спорта России по практической стрельбе», — подписал кадр Дегтярев.

Практическая стрельба — один из видов стрелкового спорта, упражнения в котором максимально копируют боевую обстановку. В нем быстрая и точная стрельба сменяется активными перебежками по площадке с мишенями и укрытиями.

Соловьев ведет различные программы в эфире каналов «Россия 1» и «Соловьев Live».

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее Дегтярев назвал главную цель России в возвращении на международные турниры.

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