Телеведущий Соловьев стал мастером спорта по стрельбе

Телеведущий Владимир Соловьев стал мастером спорта по стрельбе. Соответствующий документ был вручен министром спорта Михаилом Дегтяревым. Также он отметил, что Соловьев получил свое звание «заслуженно». Фотография опубликована в Telegram-канале «Пулемет Дегтярева».

«Поздравляю Владимира Соловьева с присвоением звания Мастер спорта России по практической стрельбе», — подписал кадр Дегтярев.

Практическая стрельба — один из видов стрелкового спорта, упражнения в котором максимально копируют боевую обстановку. В нем быстрая и точная стрельба сменяется активными перебежками по площадке с мишенями и укрытиями.

Соловьев ведет различные программы в эфире каналов «Россия 1» и «Соловьев Live».

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее Дегтярев назвал главную цель России в возвращении на международные турниры.