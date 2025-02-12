Кабаева оценила уход Винер с поста главного тренера по гимнастике

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева назвала уход Ирины Винер с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике утратой целой эпохи в этом виде спорта. Ее слова приводит Telegram-канал «Художественная гимнастика».

«Уход Ирины Винер — это не просто конец эры, это утрата целой эпохи в художественной гимнастике. Ее талант, мудрость и преданность делу вдохновили множество спортсменок, и ее влияние на этот вид спорта невозможно переоценить», — заявила Кабаева.

В октябре 2024 года Винер покинула пост главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), которую возглавляла с 2008 года. Было принято решение об объединении Федерации спортивной гимнастики, Федерации прыжков на батуте, Федерации спортивной акробатики, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики в единую Федерацию гимнастики России. Ее возглавил Олег Белозеров.

Винер в прошлом — вице‑президент технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG). Она работала со многими чемпионками и медалистками — Яной Батыршиной, Алиной Кабаевой, Юлией Барсуковой, Евгенией Канаевой, Маргаритой Мамун, Яной Кудрявцевой, Диной и Ариной Авериными.

Ранее в Госдуме назвали Винер и художественную гимнастику единым целым.