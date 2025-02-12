Теннисистки Андреева и Шнайдер разгромили сильнейшую пару на турнире в Дохе

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дохе в парном разряде.

Во втором круге они победили первых сеяных соревнования Габриэлу Дабровски из Канады и новозеландку Эрин Рутлифф со счетом 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 57 минут. За это время россиянки выполнили одну подачу навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали четыре брейкпоинта из шести. В активе их соперниц один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейкпоинта из двух.

В следующем круге россиянки сыграют с победительницами матча Ирина Хромачева — Анна Данилина (Россия/Казахстан) и Сюко Аояма — Эри Ходзуми (Япония).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

ITF одобрила участие российских и белорусских теннисистов в летних Олимпийских играх — 2024. От России в нейтральном статусе на Игры в Париж поехало 15 человек, из которых было семь теннисистов — Медведев, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Елена Веснина. Хачанов получил допуск на Олимпиаду, однако от участия отказался.

Ранее на турнире во Франции указали флаг России рядом с фамилиями Медведева и Хачанова.