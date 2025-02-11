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Организаторы лыжной гонки объяснили приглашение Большунова на соревнования

Организаторы гонки в Италии с участием Большунова заявили о своей аполитичности
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Павел Бедняков/РИА Новости

Организаторы лыжной гонки Sudtirol Moonlight Classic в Италии объяснили участие в старте россиянина Александра Большунова своей аполитичностью, передает ТАСС.

«Решения о том, может ли спортсмен участвовать в соревнованиях, должны основываться на принципах спорта. Команда Moonlight Classic дистанцируется от любой политической полемики», — заявили организаторы.

Гонка состоится 13 февраля. Сейчас Большунов тренируется в Италии.

Большунов отправился на тренировочный сбор в Италию вместе с Сергеем Волковым, Савелием Коростелевым и Дарьей Непряевой. О том, что спортсмен уехал в Европу, сообщила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

15 января сообщалось, что у Большунова возникли проблемы со здоровьем, однако он все же принял участие в казанском этапе Кубка России, который проходил с 16 по 19 января.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее иностранный журналист заявил что лыжнику Большунову надоели Россия и Вяльбе.

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