В Госдуме призвали не списывать Винер со счетов

Ирина Винер, объявившая об уходе с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике, не останется в стороне от российского спорта и продолжит работу над его развитием и популяризацией. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Не надо Ирину Александровну списывать со счетов. Я знаю ее лично, знаю ее активность — этот тот человек, который своей энергией мотивирует всех нас. Она провела огромную работу для популяризации российской художественной гимнастики и российского спорта в целом. Своей колоссальной мощью и опытом она мотивировала десятки тысяч спортсменов заниматься спортом, воспитала множество олимпийских чемпионок, чемпионок мира и Европы. И все величайшие российские гимнастки являются представителями ее школы. Поверьте, она еще будет своей активностью помогать и в общественной работе, и в гимнастике, и в спорте. Возможно, она не будет заниматься именно тренерской работой, но уверен, что как спортивный функционер она никуда не денется и будет помогать развивать российский спорт», — уверен Свищев.

В октябре 2024 года Винер покинула пост главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), которую возглавляла с 2008 года. Было принято решение об объединении Федерации спортивной гимнастики, Федерации прыжков на батуте, Федерации спортивной акробатики, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики в единую Федерацию гимнастики России. Ее возглавил Олег Белозеров.

Винер в прошлом — вице‑президент технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG). Она работала со многими чемпионками и медалистками — Яной Батыршиной, Алиной Кабаевой, Юлией Барсуковой, Евгенией Канаевой, Маргаритой Мамун, Яной Кудрявцевой, Диной и Ариной Авериными.

Ранее появилась информация, что Винер будет работать по видеосвязи до возвращения российского флага на турнирах.