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«Это хамство»: олимпийский чемпион о решении IIHF по России

Олимпийский чемпион Майоров назвал хамством решение IIHF по отстранению России
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров подверг критике решение Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение России на 2026 год, назвав это хамством. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Я за то, чтобы цепляться за уходящий поезд всеми возможными способами. Независимо от шансов. В конце концов, это хамство со стороны IIHF заранее уже отстранять нас на 2026 год. Если бы это было ближе к концу года, то я бы сказал, что Международная федерация в таком сложном положении, что решение такое принимает», — заявил он.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Решение о продлении отстранения сборной России IIHF приняла 4 февраля. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее в России назвали решение IIHF абсурдом.

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