«Абсурд и глупость»: известный хоккеист об отстранении сборной России

Защитник и капитан магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев назвал абсурдом отстранение сборной России от международных соревнований, передает РИА Новости.

«Это абсурд, это глупости – то, что происходит. И спорт однозначно должен быть вне политики. Очень обидно в первую очередь за молодежь, за молодежные чемпионаты мира», — сказал Яковлев.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Решение о продлении отстранения сборной России IIHF приняла 4 февраля. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее Владислав Третьяк раскрыл способ России попасть на чемпионат мира по хоккею.