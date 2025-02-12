Овечкин посоветовал 20-летнему российскому игроку НХЛ меньше выпендриваться

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин дал совет своему 20-летнему соотечественнику Матвею Мичкову, играющему в «Филадельфии Флайерз». Его слова приводит RG.

«Мичков — отличный парень, у него все хорошо. Недавно он играл против нас, так что я смог его увидеть. Но я бы хотел, чтобы он поменьше выделывался. В остальном все отлично», — заявил Овечкин.

7 февраля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3, Овечкин забросил шайбу. Для него этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

В нынешнем сезоне НХЛ 20-летний Мичков провел 55 матчей и набрал 36 (16+20) очков.

В феврале в НХЛ состоится перерыв из-за Турнира четырех наций, который пройдет в Монреале и Бостоне с 12 по 20 февраля. В нем примут участие национальные команды Канады, США, Финляндии и Швеции.

Ранее Владислав Третьяк объяснил феномен игры Овечкина.