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«Реал» вырвал победу у «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов с пятью голами

«Реал» со счетом 3:2 обыграл «Манчестер Сити» в стыковом матче Лиги чемпионов
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Scott Heppell/Reuters

«Манчестер Сити» проиграл «Реалу» в первом стыковом матче Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере, завершилась с результатом 2:3.

Счет в поединке открыли «горожане»: на 19-й минуте отличился Эрлинг Холанд. «Реал» сумел сравнять только во втором тайме, когда на 60-й минуте ворота соперника поразил Килиан Мбаппе. На 80-й минуте Холанд оформил дубль, реализовав пенальти. Через шесть минут Браим Диас сравнял счет, а на второй компенсированной минуте Джуд Беллингем оформил победный для «Реала» гол.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответный поединок команды сыграют 19 февраля, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 23:00 по московскому времени. Игра пройдет на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

«Реал» — действующий чемпион турнира. В финале сезона-2023/24, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, мадридский клуб оказался сильнее дортмундской «Боруссии». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Ранее «ПСЖ» без Матвея Сафонова разгромно переиграл «Брест» в Лиге чемпионов.

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