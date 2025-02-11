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«ПСЖ» без Сафонова разгромно переиграл «Брест» в Лиге чемпионов

«ПСЖ» со счетом 3:0 обыграл «Брест» в первом стыковом матче Лиги чемпионов
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Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

«ПСЖ» обыграл «Брест» в первом стыковом матче Лиги чемпионов.

Оба клуба из Франции, встреча прошла в Генгаме на стадионе «Стад дю Рудуру» и завершилась с результатом 3:0. Счет в матче парижский клуб открыл на 21-й минуте, когда Витинья реализовал пенальти. На 45-й минуте Усман Дембеле удвоил преимущество, а на 66-й оформил дубль.

На 50-й минуте система VAR отменила еще один гол «ПСЖ», ворота с нарушением правил поразил Дезире Дуэ.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, который пополнил состав парижской команды летом 2024 года, остался в запасе, место в воротах занял Джанлуиджи Доннарумма. Грузинский футболист Хвича Кварацхелия, перешедший в столичный клуб в это зимнее трансферное окно, начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 67-й минуте. Результативными действиями он не отметился.

Ответный поединок команды сыграют 19 февраля, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Ранее «Зенит» разгромил «Спартак» в финале Зимнего кубка РПЛ.

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