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«Для меня не существует»: украинец Шевченко заявил, что не общается с грузином Каладзе

Глава УАФ Шевченко заявил, что мэра Тбилиси Кахи Каладзе для него не существует
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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ), обладатель «Золотого мяча» 2004 года Андрей Шевченко заявил, что не поддерживает связь с с бывшим одноклубником по «Милану» и мэром Тбилиси Кахой Каладзе. Его слова приводит «РБК Спорт».

«Я не общаюсь с Каладзе. Я поддерживаю нашего президента. Каладзе для меня не существует», — сказал Шевченко.

Футболисты выступали вместе в итальянском клубе на протяжении восьми лет — с 2001 по 2009 год. Вместе они завоевали чемпионат Италии, Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

После завершения профессиональной футбольной карьеры Каладзе ушел в политику, сейчас он является генеральным секретарем правящей партии «Грузинская мечта» и мэром Тбилиси. В 2024 году президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против властей Грузии за разгон протестов оппозиции. В санкционный список также был включен Каладзе.

Шевченко возглавил Украинскую ассоциацию футбола в январе 2024 года. Также он является вице-президентом Национального олимпийского комитета Украины.

Ранее на Украине заочно приговорили к 12 годам тюрьмы атлетку, выступающую за Россию.

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