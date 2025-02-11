«Для меня не существует»: украинец Шевченко заявил, что не общается с грузином Каладзе

Глава УАФ Шевченко заявил, что мэра Тбилиси Кахи Каладзе для него не существует

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ), обладатель «Золотого мяча» 2004 года Андрей Шевченко заявил, что не поддерживает связь с с бывшим одноклубником по «Милану» и мэром Тбилиси Кахой Каладзе. Его слова приводит «РБК Спорт».

«Я не общаюсь с Каладзе. Я поддерживаю нашего президента. Каладзе для меня не существует», — сказал Шевченко.

Футболисты выступали вместе в итальянском клубе на протяжении восьми лет — с 2001 по 2009 год. Вместе они завоевали чемпионат Италии, Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

После завершения профессиональной футбольной карьеры Каладзе ушел в политику, сейчас он является генеральным секретарем правящей партии «Грузинская мечта» и мэром Тбилиси. В 2024 году президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против властей Грузии за разгон протестов оппозиции. В санкционный список также был включен Каладзе.

Шевченко возглавил Украинскую ассоциацию футбола в январе 2024 года. Также он является вице-президентом Национального олимпийского комитета Украины.

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