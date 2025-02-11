Чемпиона России по легкой атлетике приговорили к 3,5 года тюрьмы за кражу

Суд в Москве приговорил к 3,5 года колонии легкоатлета Толстихина за кражу

Мещанский суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии строгого режима чемпиона Москвы по легкой атлетике Марка Толстихина по делу о краже. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

«Толстихин Марк Игоревич признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — указано в сообщении.

Telegram-канал SHOT писал, что спортсмен был задержан 4 февраля на станции метро «Тимирязевская» после того, как сотрудники правоохранительных органов остановили его для проверки документов. Толстихин прибыл в столицу в мае 2024 года.

До этого атлет был задержан в 2019 году, тогда он украл мобильный телефон марки IPhone у жительницы Москвы. Спортсмена приговорили к принудительным работам, однако он смог скрыться. После этого Толстихин был объявлен в федеральный розыск.

Спортсмен до этого дела уже совершал уголовные преступления: в 2017 году его осудили сразу по нескольким статьям за грабеж и кражу чужого имущества в крупном размере.

Толстихин — мастер спорта по легкой атлетике из Смоленской области. На его счету несколько побед в чемпионатах России и российских соревнованиях, а также он — участник чемпионатов Европы и мира по кроссу и горному бегу.

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