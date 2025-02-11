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Стало известно, где может продолжить карьеру тренер «Реала» Анчелотти

Тренер «Реала» Анчелотти может продолжить карьеру в мадридском «Реале»
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GlobalLookPress

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может продолжить карьеру в сборной Бразилии, передает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на Ok Diario.

Представители федерации футбола Бразилии вышли на Анчелотти с предложением. У специалиста есть время до мая, чтобы обдумать его.

Трудовое соглашение между «Реалом» и Анчелотти действует до конца июня 2026 года.

Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. Он также работал с командой с 2013-го по 2015-й. Вместе с командой тренер по два раза выиграл чемпионат Испании, стал обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также трижды завоевал трофей Лиги чемпионов.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает первое место, набрав 50 очков. На второй строчке идет мадридский «Атлетико». Подопечные Диего Симеоне набрали 49 баллов. Замыкает тройку сильнейших каталонская «Барселона», имея в активе 48 баллов.

Ранее Анчелотти отреагировал на сенсационное поражение своей команды.

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