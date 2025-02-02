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Тренер «Реала» Анчелотти отреагировал на сенсационное поражение своей команды

Тренер «Реала» Анчелотти о поражении от «Эспаньола»: это несправедливо
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Кадр из видео/TikTok

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от мадридского «Реала» в матче чемпионата Испании, назвав результат несправедливым, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Несправедливый результат, мы не заслуживали поражения», — сказал Анчелотти.

Встреча завершилась со счетом 0:1. Единственный мяч в матче забил Карлос Ромеро. Он отличился на 85-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает первое место, набрав 49 очков. На второй строчке идет мадридский «Атлетико», имея в активе 48 баллов. Замыкает тройку сильнейших каталонская «Барселона», набравшая 42 очка.

В следующем туре чемпионата Испании «Реал» сыграет с «Атлетико». Встреча состоится 8 февраля. Команды выйдут на поле в 23.00 по московскому времени.

«Эспаньол» на выезде сыграет с клубом «Реал Сосьедад». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 9 февраля в 20.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что звезда «Реала» может получить €1 млрд в Саудовской Аравии.

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