Иностранный футболист назвал имя лучшего российского футболиста в истории

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Алекса Джурасович назвал своего одноклубника Артема Дзюбу лучшим российским футболистом в истории, передает «РБ Спорт».

«Дзюба — лучший футболист в истории России. Когда мне было 15 лет, проходил чемпионат мира 2018 года. Я с большим интересом наблюдал, как он играет за российскую сборную с Испанией», — сказал Джурасович.

Дзюба перешел в тольяттинский клуб в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента. Он сыграл за команду в 11 матчах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

В чемпионатах России Дзюба забил 232 гола. Больше всех в истории сумел отличиться Александр Кержаков — у него 233 мяча. Также Дзюба отстает на пять очков по системе «гол+пас» от Дмитрия Лоськова: у Дзюбы 261 (161+98) очко, у Лоськова — 266 (120+146).

В первой встрече весенней части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Акрон» сыграет в гостях с «Пари НН». Игра состоится 1 марта, начало запланировано на 14:00 по московскому времени.

Ранее дубль Дзюбы помог «Акрону» одержать победу.