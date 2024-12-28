Экс-футболист сборной России живет на съемной квартире после развода с женой

Бывший футболист сборной России Руслан Нигматуллин заявил, что живет на съемной квартире после развода с женой Еленой, передает SHOT.

Нигматуллин утверждает, что Елена забрала у него 100% совместно нажитого за 27 лет имущества, улетела жить за границу и не идет на мирное урегулирование. Ранее голкипер хотел оставить себе 30% имущества, но экс-супругу не устроил такой вариант.

Сейчас бывшие супруги делят две квартиры — в Москве и Майами, а также парковочные места. Нигматуллин утверждает, что они с Еленой договорились о том, что они продадут московскую квартиру, а деньги поделят пополам. Елена написала расписку об обязательстве перевести денежные средства. Квартиру продали за 123 млн рублей. Футболист утверждает, что экс-супруга перевела 96 млн рублей на счет своего отца, остальные деньги она перевела на свои счета.

Помимо московских «Спартака» и «Локомотива», Нигматуллин успел поиграть в Италии за «Салернитану» и «Верону». Голкипер завершил карьеру в 2009 году, будучи футболистом израильского «Маккаби Ахи». После завершения карьеры Нигматуллин связал свою жизнь с музыкой, став DJ. Выступал в разных странах Европы, в Америке и Турции. В ноябре 2023 года Нигматуллин попал в заявку на ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА.

Ранее Нигматуллин сравнил жизнь в России и США.