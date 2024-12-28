Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-футболист сборной России живет на съемной квартире после развода с женой

Экс-футболист Нигматуллин снимает квартиру после развода с женой
close
ruslannigmatullin/VK

Бывший футболист сборной России Руслан Нигматуллин заявил, что живет на съемной квартире после развода с женой Еленой, передает SHOT.

Нигматуллин утверждает, что Елена забрала у него 100% совместно нажитого за 27 лет имущества, улетела жить за границу и не идет на мирное урегулирование. Ранее голкипер хотел оставить себе 30% имущества, но экс-супругу не устроил такой вариант.

Сейчас бывшие супруги делят две квартиры — в Москве и Майами, а также парковочные места. Нигматуллин утверждает, что они с Еленой договорились о том, что они продадут московскую квартиру, а деньги поделят пополам. Елена написала расписку об обязательстве перевести денежные средства. Квартиру продали за 123 млн рублей. Футболист утверждает, что экс-супруга перевела 96 млн рублей на счет своего отца, остальные деньги она перевела на свои счета.

Помимо московских «Спартака» и «Локомотива», Нигматуллин успел поиграть в Италии за «Салернитану» и «Верону». Голкипер завершил карьеру в 2009 году, будучи футболистом израильского «Маккаби Ахи». После завершения карьеры Нигматуллин связал свою жизнь с музыкой, став DJ. Выступал в разных странах Европы, в Америке и Турции. В ноябре 2023 года Нигматуллин попал в заявку на ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА.

Ранее Нигматуллин сравнил жизнь в России и США.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами