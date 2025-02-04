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Иностранный журналист заявил что лыжнику Большунову надоели Россия и Вяльбе

Норвежский журналист Сальтведт: Большунову надоели Россия и Вяльбе
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Максим Богодвид/РИА Новости

Журналист норвежской государственной вещательной компании NRK Ян Петтер Сальтведт отреагировал на отъезд олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова на тренировочный сбор в Италию, заявив, что спортсмену надоели Россия и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, передает Sport24.

«Я был очень удивлен, узнав, что Большунов уехал из России в Западную Европу. Моя главная версия заключается в том, что ему надоела Россия и, прежде всего, Вяльбе с ее все более и более безумными теориями», — сказал Сальтведт.

Большунов отправился на тренировочный сбор в Италию вместе с Сергеем Волковым, Савелием Коростелевым и Дарьей Непряевой.

15 января сообщалось о том, что у Большунова вновь возникли проблемы со здоровьем, однако он все же принял участие в казанском этапе Кубка России, который проходил с 16 по 19 января.

19 января Большунов занял 23-е место в скиатлоне на пятом этапе Кубка России, который прошел в Казани. Большунов упал за километр до финиша. Остаток дистанции он прошел пешком, держа лыжи в руках. По окончании гонки он выругался в адрес одного из лыжников.

Ранее Коростелевым рассказал о реакции на российскую экипировку за границей.

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