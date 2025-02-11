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ФСБ и СК задержали племянника известного российского хоккеиста

ФСБ и СК задержали племянника хоккеиста Макарова

В Челябинске сотрудники региональных управлений ФСБ и СК задержали племянника известного российского хоккеиста Сергея МакароваПавла Макарова, передает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.

В отношении Павла Макарова возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере.

По данным следствия, 21 мая 2024 года Павел Макаров получил взятку через посредника в виде хоккейных клюшек, стоимость которых составила 200 тысяч рублей, от законного представителя воспитанника спортивной школы. Павел Макаров за это подготовил и выдал документы о переходе юниора из одного хоккейного клуба в другой без денежной компенсации. Хоккейные клюшки Павел Макаров продал, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

В отношении Павла Макарова возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. В скором времени Павлу Макарову будет избрана мера пресечения. Сейчас по месту жительства Павла Макарова и в спортшколе проводятся обыски.

Ранее сообщалось о том, что гендиректор компании «Фонбет» был задержан в Москве из-за взятки в 50 млн рублей.

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