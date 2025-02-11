«Интер» обыграл «Фиорентину» в матче чемпионата Италии

«Интер» обыграл «Фиорентину» в 24-м туре чемпионата Италии по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Первый мяч в этом матче забил защитник «Фиорентины» Марин Понграчич в свои ворота на 28-й минуте. Еще до перерыва Роландо Мандрагора сравнял счет, реализовав пенальти. Это случилось на 44-й минуте. Победу «Интеру» принес мяч форварда Марко Арнаутовича на 52-й минуте.

После этой победы, у «Интера» стало 54 очка в турнирной таблице чемпионата Италии. Клуб продолжает погоню за лидирующим «Наполи», в активе которых 55 баллов. «Фиорентина» идет шестой — у них 42 балла.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

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