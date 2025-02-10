«Высосано из пальца»: Оздоев раскрыл подробности драки с болельщиками команды соперника

Оздоев: болельщики АЕКа ждали нас на парковке, оскорбляли, но никто никого не бил

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев заявил, что история с дракой с болельщиками АЕКа после матча чемпионата страны высосана из пальца. Его слова приводит журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

«На подземной парковке нас поджидали фанаты АЕКа. Они размахивали баннерами и показывали средние пальцы. Наш автобус остановился. Из него вышел Луческу, а за ним и вся команда. Драки не было, никто никого не бил. История высосана из пальца», — заявил Оздоев.

Также он отметил, что перед следующим матчем его и других участников потасовки вызвал начальник команды, сказал, что против них заведено дело, и отстранил от коллектива на 10 дней.

«Все клубы лиги, кроме АЕКа, потребовали отменить наказание, так как спортивный суд давно закрыл дело. Юристы ПАОКа сказали, что нам ничего не грозит, так как с фанатами мы не дрались», — добавил россиянин.

2 февраля АЕК обыграл ПАОК со счетом 2:1.

После завершения поединка несколько футболистов команды, в том числе и Оздоев, подрались с болельщиками АЕКа. Было заведено уголовное дело, и дисквалификация российского игрока вступила в силу после этого.

Также на десять дней отстранены Тайсон, Томаш Кендзера, Деян Ловрен и Тарик Тиссудали.

Оздоев перешел в ПАОК в августе 2023 года. До этого он выступал в Турции за «Фатих Карагюмрюк». На протяжении четырех лет полузащитник защищал цвета петербургского «Зенита». Вместе с командой он четыре раза выигрывал Российскую премьер-лигу (РПЛ) и один раз Кубок России. Также Оздоев известен в России по выступлениям за московский «Локомотив», казанский «Рубин» и грозненский «Терек».

Ранее уход Валерия Карпина из «Ростова» не стали называть проблемой.