Черчесов рассказал, где продолжит карьеру после ухода из сборной Казахстана

Черчесов о продолжении работы: не хочу, чтобы мне звонили уже на второй день

Российский специалист Станислав Черчесов рассказал о вариантах продолжения карьеры после ухода из национальной команды Казахстана. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Буквально две-три недели назад ко мне обращались с Ближнего Востока, клуб, претендующий у себя в стране на чемпионство. Но я тогда находился на контракте с КФФ. Посмотрим... Честно говоря, не хочу, чтобы мне на второй день кто-то с предложением набирал», — заявил Черчесов.

27 января Федерация футбола Казахстана объявила об увольнении Черчесова.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. 14 ноября команда проиграла Австрии в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча, которая состоялась на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, завершилась со счетом 0:2. 17-го числа сборная под руководством Черчесова разгромно проиграла Норвегии на выезде — 0:5.

Всего под руководством российского специалиста казахстанская сборная проиграла пять матчей в Лиге наций. Кроме упомянутых выше игр Казахстан дважды потерпел поражение от Словении (0:3, 0:1) и еще раз Австрии — 0:4. Групповой этап для Казахстана был завершен с общей разницей мячей 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира.

Ранее Черчесов рассказал об изучении казахского языка.