Итальянский клуб спустя полтора месяца уволил экс-игрока «Спартака»

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной Италии Сальваторе Боккетти всего через полтора месяца был уволен с поста главного тренера «Монцы». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Боккетти возглавил коллектив в конце декабря 2024 года. Под его руководством команда одержала одну победу и потерпела шесть поражений в семи матчах. Также известно, что на пост наставника вернется Алессандро Неста, вместо которого и был назначен Боккетти.

Боккетти выступал за «Рубин» с 2010 по 2012 год. Затем в январе 2013 года он перебрался в «Спартак». В составе красно-белых защитник стал чемпионом России сезона-2016/2017, а также обладателем Суперкубка страны. Всего за «Спартак» Боккетти провел 115 игр и забил пять мячей.

Также Боккетти в профессиональной карьере футболиста выступал за «Дженоа», «Пескару», «Милан» и «Асколи».

Ранее сообщалось, что вратарь «Динамо» стал лучшим бомбардиром команды на Зимнем кубке РПЛ.