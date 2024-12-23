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Экс-игрок «Спартака» возглавил итальянский клуб

Экс-футболист «Спартака» Боккетти стал главным тренером «Монцы»
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AC Monza

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной Италии Сальваторе Боккетти стал новым главным тренером «Монцы». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Известно, что контракт Боккетти с итальянской командой заключен до конца июня 2027 года. Ранее 38-летний футболист работал в системе «Вероны», а также исполнял обязанности главного тренера клуба.

Экс-спартаковец назначен вместо знаменитого итальянца Алессандро Несты. Под его руководством команда занимала последнее, 20-е место в чемпионате Италии.

Боккетти выступал за «Рубин» с 2010 по 2012 год. Затем в январе 2013 года он перебрался в «Спартак». В составе красно-белых защитник стал чемпионом России сезона-2016/2017, а также обладателем Суперкубка страны. Всего за «Спартак» Боккетти провел 115 игр и забил пять мячей.

Также Боккетти в профессиональной карьере футболиста выступал за «Дженоа», «Пескару», «Милан» и «Асколи».

Ранее экс-футболист назвал главного фаворита РПЛ.

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