Канадский тренер одного из лидеров КХЛ рассказал, что его удивило в России

Канадский тренер челябинского «Трактора», который выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), Бенуа Гру назвал три вещи, которые его удивили в России. Его слова приводит Metaratings.

«Я сразу для себя отметил доброжелательность людей, хорошую погоду и красоту столицы вашей страны Москвы», — рассказал специалист.

Также он добавил, что в Челябинске к нему все отлично относятся.

Ранее американский хоккеист «Торпедо» Китон Томпсон заявил, что ему нравится в России, и удивился традиции рукопожатий.

Гру возглавляет «Трактор» с мая 2024 года. В текущем сезоне КХЛ челябинский коллектив под его руководством лидирует в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 76 очков после 55 встреч регулярного чемпионата.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее стало известно, переедет ли китайский клуб в Санкт-Петербург.