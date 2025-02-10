Канадский тренер одного из лидеров КХЛ рассказал, что его удивило в России

Канадский тренер челябинского «Трактора», который выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), Бенуа Гру назвал три вещи, которые его удивили в России. Его слова приводит Metaratings.
«Я сразу для себя отметил доброжелательность людей, хорошую погоду и красоту столицы вашей страны Москвы», — рассказал специалист.
Также он добавил, что в Челябинске к нему все отлично относятся.
Ранее американский хоккеист «Торпедо» Китон Томпсон заявил, что ему нравится в России, и удивился традиции рукопожатий.
Гру возглавляет «Трактор» с мая 2024 года. В текущем сезоне КХЛ челябинский коллектив под его руководством лидирует в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 76 очков после 55 встреч регулярного чемпионата.
Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.
Ранее стало известно, переедет ли китайский клуб в Санкт-Петербург.