Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Канадский тренер одного из лидеров КХЛ рассказал, что его удивило в России

Гру: В России удивили погода, красота Москвы и доброжелательность людей
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Канадский тренер челябинского «Трактора», который выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), Бенуа Гру назвал три вещи, которые его удивили в России. Его слова приводит Metaratings.

«Я сразу для себя отметил доброжелательность людей, хорошую погоду и красоту столицы вашей страны Москвы», — рассказал специалист.

Также он добавил, что в Челябинске к нему все отлично относятся.

Ранее американский хоккеист «Торпедо» Китон Томпсон заявил, что ему нравится в России, и удивился традиции рукопожатий.

Гру возглавляет «Трактор» с мая 2024 года. В текущем сезоне КХЛ челябинский коллектив под его руководством лидирует в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 76 очков после 55 встреч регулярного чемпионата.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее стало известно, переедет ли китайский клуб в Санкт-Петербург.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами