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Стало известно, переедет ли китайский клуб в Санкт-Петербург

В «Куньлуне» заявили, что не знают о возможном переезде в Санкт-Петербург
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Владимир Федоренко/РИА Новости

В пресс-службе клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар» из Китая заявили, что не знают о возможном переезде команды в Санкт-Петербург. Их слова приводит «Чемпионат».

«Клуб не имеет отношения к появившейся информации. Подобного решения у нас нет», — заявили в клубе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что китайский клуб со следующего сезона может переехать в «Ледовый», где раньше играл СКА.

В текущем сезоне «Куньлунь» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. У коллектива 49 очков в 53 матчах.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее судьи устроили драку на Матче звезд КХЛ.

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