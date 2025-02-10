Валуев назвал бессмысленным запрет на въезд в Азербайджан

Валуев: в запрете на въезд в Азербайджан смысла не вижу

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев считает бессмысленным наложенный на него запрет на въезд в Азербайджан. Об этом он заявил в комментарии порталу Odds.ru.

«Я остаюсь при своем мнении, которое я высказал о закрытии Русского дома в Баку. Я не желал никому зла, никому не угрожал, как сказано в заявлении МИД Азербайджана. В запрете [на въезде в Азербайджан] я смысла не вижу, надеюсь, что ситуация наладится», — сказал Валуев.

На прошлой неделе стало известно, что Азербайджан хочет закрыть Русский дом в Баку из-за отсутствия регистрации. Учреждение должно освободить помещение в течение полутора месяцев, об этом в телеэфире рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Депутат Николай Валуев после этого заявил, что в России нет структуры типа «Азерсотрудничества, зато есть многочисленные диаспоры». Он предложил проверить деятельность этих диаспор и их «не всегда легальные деньги». В его посте также упоминались пантюркизм и «дрючба народов».

В МИД Азербайджана его высказывания сочли оскорбительными и угрожающими — и 10 февраля внесли в список персон нон грата. В ведомстве напомнили, что он не первый российский депутат в списке — до этого были Константин Затулин и Виталий Милонов.

Ранее Валуев удивился запрету на въезд в Азербайджан.