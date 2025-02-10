Появилось видео драки Оздоева с болельщиками соперников

Появилось видео, на котором футболисты греческого ПАОКа подрались с болельщиками афинского АЕКа после матча чемпионата Греции. В конфликте принял участие и российский полузащитник команды Магомед Оздоев.

2 февраля АЕК обыграл ПАОК со счетом 2:1.

После завершения поединка несколько футболистов команды, в том числе и Оздоев, подрались с болельщиками АЕКа. Было заведено уголовное дело, и дисквалификация российского игрока вступила в силу после этого.

Также на десять дней отстранены Тайсон, Томаш Кендзера, Деян Ловрен и Тарик Тиссудали.

Оздоев перешел в ПАОК в августе 2023 года. До этого он выступал в Турции за «Фатих Карагюмрюк». На протяжении четырех лет полузащитник защищал цвета петербургского «Зенита». Вместе с командой он четыре раза выигрывал Российскую премьер-лигу (РПЛ) и один раз Кубок России. Также Оздоев известен в России по выступлениям за московский «Локомотив», казанский «Рубин» и грозненский «Терек».

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее уход Валерия Карпина из «Ростова» не стали называть проблемой.