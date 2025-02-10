В «Вашингтоне» назвали недооцененный аспект игры Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Ютой» рассказал, какой аспект игры российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина считает недооцененным. Его слова приводит Russian Machine Never Breaks.

«Овечкин сделал две важные передачи, которые привели к голам, и это, на мой взгляд, недооцененный аспект его игры, о котором не так часто говорят. Все привыкли, что если шайба у Овечкина, то он будет бросать. Все думают только о его броске. Но у него есть этот скрытый пас, пас-бросок, как я его называю», — заявил специалист.

«Вашингтон» в серии послематчевых буллитов проиграл «Юте». Основное время завершилось со счетом 4:4, и Овечкин не отметился голами, однако сделал ассистентский хет-трик. Всего на счету хоккеиста 17 голевых передач в сезоне.

7 февраля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3, российский нападающий забросил шайбу. Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от рекорда Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

В феврале в НХЛ состоится перерыв из-за Турнира четырех наций, который пройдет в Монреале и Бостоне с 12 по 20 февраля. В нем примут участие национальные команды Канады, США, Финляндии и Швеции.

Ранее в НХЛ снова обновили дату, когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки.