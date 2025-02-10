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В НХЛ снова обновили дату, когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки

НХЛ вновь обновила прогноз по дате, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
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USA TODAY Sports/Reuters

Национальная хоккейная лига (НХЛ) вновь обновила прогноз по дате, в которую российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.

Овечкин в нынешнем сезоне забивает 0,67 гола за игру, что позволяет ему обойти Гретцки в Коламбусе 13 апреля в выездном матче регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс».

До этого НХЛ уже называла 13 апреля предполагаемой датой, когда российский нападающий побьет рекорд. Позднее НХЛ прогнозировала следующие даты — и 15 апреля, и 11 апреля в домашнем матче с «Каролиной Харрикейнз».

9 февраля «Вашингтон» в серии послематчевых буллитов проиграл «Юте». Основное время завершилось со счетом 4:4, и Овечкин не отметился голами, однако сделал ассистентский хет-трик. 7 февраля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3, российский нападающий забросил шайбу. Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от рекорда Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

Ранее болельщики «Вашингтона» устроили овации Овечкину.

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