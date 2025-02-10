Овечкин травмировал голкипера «Юты» броском шайбы

В «Юте» рассказали о состоянии вратаря, которого заменили после броска Овечкина

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин одним броском шайбы травмировал вратаря «Юты» Коннора Ингрэма в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом рассказал главный тренер «Юты» Андре Туриньи, его слова приводит Russian Machine Never Breaks.

«Он травмирован. Нет, я не знаю его статус на данный момент. Его обследуют, и посмотрим», — заявил специалист.

Инцидент произошел во второй половине первого тайма. После сильного броска Овечкина шайба попала в голкипера. Ингрэм не смог продолжить поединок, место в воротах занял Карелу Веймелке.

«Вашингтон» в серии послематчевых буллитов проиграл «Юте». Основное время завершилось со счетом 4:4, и Овечкин не отметился голами, однако сделал ассистентский хет-трик.

7 февраля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3, российский нападающий забросил шайбу. Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от рекорда Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

Ранее в НХЛ снова обновили дату, когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки.