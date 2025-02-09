Болельщики «Вашингтона» устроили овации Овечкину

Болельщики «Вашингтон Кэпиталз» устроили российскому форварду команды Александру Овечкину овации во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Юты», когда россиянин обошел легендарного Фила Эспозито по очкам в лиге, передает «Чемпионат».

Овечкин отметился тремя результативными передачами в матче, набрав в НХЛ 1593 очка. По этому показателю он вышел на чистое 11-е место.

«Вашингтон» уступил «Юте» со счетом 4:5 (Б). Овечкин не смог забросить шайбу в этом матче.

7 февраля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3, российский нападающий забросил шайбу. Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

Ранее Овечкин улучшил собственный рекорд в НХЛ.