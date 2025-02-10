Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Большунова включили в список участников международного турнира в Италии

Большунов выйдет на международную лыжную гонку Moonlight Classic в Италии
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов вошел в состав участников гонки Sudtirol Moonlight Classic, которая пройдет в Италии. Об этом сообщается на сайте турнира.

Российский спортсмен вошел в состав участников гонки на 30 километров, которая пройдет 13 февраля.

До этого четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что россиянам стоит ехать на Олимпийские игры даже в нейтральном статусе. По его словам, даже если Большунов поднимется на пьедестал, никто не скажет, что он американец.

Большунов отправился на тренировочный сбор в Италию вместе с Сергеем Волковым, Савелием Коростелевым и Дарьей Непряевой. О том, что спортсмен уехал в Европу, сообщила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

15 января сообщалось о том, что у Большунова вновь возникли проблемы со здоровьем, однако он все же принял участие в казанском этапе Кубка России, который проходил с 16 по 19 января.

Предстоящие зимние Олимпийские игры состоятся в период с 6 по 22 февраля 2026 года. Соревнования пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее иностранный журналист заявил, что лыжнику Большунову надоели Россия и Вяльбе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами