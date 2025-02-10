Большунова включили в список участников международного турнира в Италии

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов вошел в состав участников гонки Sudtirol Moonlight Classic, которая пройдет в Италии. Об этом сообщается на сайте турнира.

Российский спортсмен вошел в состав участников гонки на 30 километров, которая пройдет 13 февраля.

До этого четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что россиянам стоит ехать на Олимпийские игры даже в нейтральном статусе. По его словам, даже если Большунов поднимется на пьедестал, никто не скажет, что он американец.

Большунов отправился на тренировочный сбор в Италию вместе с Сергеем Волковым, Савелием Коростелевым и Дарьей Непряевой. О том, что спортсмен уехал в Европу, сообщила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

15 января сообщалось о том, что у Большунова вновь возникли проблемы со здоровьем, однако он все же принял участие в казанском этапе Кубка России, который проходил с 16 по 19 января.

Предстоящие зимние Олимпийские игры состоятся в период с 6 по 22 февраля 2026 года. Соревнования пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее иностранный журналист заявил, что лыжнику Большунову надоели Россия и Вяльбе.