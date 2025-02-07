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Четырехкратный олимпийский чемпион рассказал, стоит ли ехать на Игры в нейтральном статусе

Экс-биатлонист Тихонов считает, что на Игры стоит ехать в нейтральном статусе
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Антон Сакерин/СБР/РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что россиянам стоит ехать на Олимпийские игры даже в нейтральном статусе, передает «Матч ТВ».

«Спортсмены – не политики. Если Александр Большунов поднимется на пьедестал, никто не скажет, что он американец», — сказал Тихонов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Предстоящие зимние Олимпийские игры состоятся в период с 6 по 22 февраля 2026 года. Соревнования пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее глава МОК пригласил спортсменов со всего мира на Олимпиаду-2026.

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