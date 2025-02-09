Ассистентский хет-трик Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Юту»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Ютой». В серии буллитов победу одержала «Юта», итоговый счет встречи — 5:4.

Уже ко второй минуте «столичные» уступали 0:2 — по шайбе забросили Джош Доан и Майкл Карконе. Но на первый перерыв команды ушли при счете 3:2 в пользу «Юты» — у гостей также отличился Джек Макбэйн, а в составе «кэпс» забили Том Уилсон и Пьер-Люк Дюбуа.

Во втором периоде была заброшена лишь одна шайба, ее автором стал форвард «Юты» Дилан Гюнтер. А в заключительной 20-минутке гости сумели отыграться благодаря голам Дилана Строма и дублю Уилсона. При этом свою вторую шайбу Уилсон забросил, когда его команда играла с пустыми воротами.

Игра перешла в серию буллитов, где точнее оказались гости. Единственным, кто сумел отправить шайбу в сетку, стал Ник Шмальц — его гол принес «Юте» победу.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в первом периоде совершил бросок, который нанес травму голкиперу «Юты» Коннору Ингрэму: шайба попала ему в маску, и он не смог продолжить игру, уступив место в воротах Карелу Веймелке. Кроме того, Овечкин оформил ассистентский хет-трик, поучаствовав в трех голах своей команды. Александр вышел на чистое 11-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, набрав 1593 очка.

Ранее Овечкин назвал игрока, достойного включения в Зал славы НХЛ.