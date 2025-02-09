Овечкин назвал игрока, достойного включения в Зал славы НХЛ

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон достоин того, чтобы быть включенным в Зал славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по завершении карьеры. Такое мнение выразил капитан «столичных» Александр Овечкин.

«Надежность — это Джонни». У него отличное чувство юмора, рядом с ним всегда весело. И он передает это ребятам. Но ты всегда чувствуешь, что он прикрывает тебе спину. Когда его карьера завершится, он достоин того, чтобы войти в Зал славы НХЛ», — сказал Овечкин.

Перед началом матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Ютой» прошла церемония чествования Карлсона, в январе набравшего 700 очков за карьеру в лиге — он стал первым защитником в истории «столичных», которому покорилась эта планка. В рамках церемонии болельщикам были показаны хайлайты лучших моментов карьеры хоккеиста в сопровождении комментариев его партнеров по команде. Среди высказавшихся был и Овечкин. И именно Ови оказался в числе тех, кто вручил Карлсону памятные подарки.

7 февраля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3, российский нападающий забросил шайбу. Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает первое место, набрав 79 очков. Следующим соперником «кэпс» является «Юта» — эта игра только что началась в столице США.

Ранее Овечкина призвали наградить государственной наградой.