Овечкин нанес травму вратарю в матче НХЛ

Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Юты» нанес травму вратарю соперников Коннору Ингрэму.

Овечкин в первом периоде мощно щелкнул и попал в шлем Ингрэму. После этого броска шайба отлетела в поле, и ее затолкал в ворота Том Уилсон.

Ингрэм не смог продолжить встречу. Вместо него вышел Карел Веймелка. Сейчас идет второй период матча. «Юта» выигрывает со счетом 4:2. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

7 февраля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3, российский нападающий забросил шайбу. Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает первое место, набрав 79 очков.

Ранее Овечкин вышел на чистое 11-е место по очкам в истории НХЛ.