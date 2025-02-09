Вашингтон Кэпиталз

20:25

Предыдущая встреча с «Ютой» закончилась печально для лидера «кэпс» Александр Овечкина: он получил травму в столкновении с Джеком Макбэйном и выбыл на рекордный в своей карьере срок — он смог вновь выйти на лед в матче НХЛ лишь полтора месяца спустя.