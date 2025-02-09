В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» играет с «Ютой». В предыдущей встрече этих команд в столкновении с Джеком Макбэйном получил травму и выбыл на полтора месяца лидер «столичных» Александр Овечкин. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
НХЛ — регулярный чемпионат.
Матч не начался
09 февраля 20:30
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
0 : 0
Юта
Солт-Лейк-Сити, США
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон, США
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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20:25
Предыдущая встреча с «Ютой» закончилась печально для лидера «кэпс» Александр Овечкина: он получил травму в столкновении с Джеком Макбэйном и выбыл на рекордный в своей карьере срок — он смог вновь выйти на лед в матче НХЛ лишь полтора месяца спустя.
20:20
Начало матча запланировано на 20:30 мск.
20:15
Добрый вечер, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Ютой».